عصام الحضري يتحدث لأول مرة عن قصة زواجه العرفي في دبي.. ورد فعل زوجته (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - نفى عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب السابق، ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن زواجه العرفي بدبي، مشيرا إلى أنه يأخذ مثل تلك الشائعات بطريقة كوميدية ومضحكة، ولا يشعر بالضيق.

وقال عصام الحضري، إنه يمتلك إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة هو وعائلته، موضحا أن سفره إليها يكون دوما برفقة العائلة.

وأشار “الحضري” خلال برنامج “كلام الناس“، مساء السبت، مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر قناة “mbc مصر”، إلى أن زوجته عانت معه منذ كان عمره 23 عاما، في تربية الأولاد، مردفا: “أي حد ناجح لازم يكون وراه ست.. نجاحي دا يحسبلها هي وولادي والله”.

وأوضح أن غيرة زوجته عليه حاليا أكبر مما كان في مرحلة الشباب، لافتا إلى أن ابنته شاهندا ستتزوج في شهر 10 المقبل.

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