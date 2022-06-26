شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل فتوح والمثلوثى استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك الثنائي في بعض التدريبات الفنية والبدنية بالكرة تحت إشراف أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج المخصص لهما من الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويغيب الثنائى عن مباريات الزمالك الرسمية منذ فترة نظرا للإصابة التي ألمت بهما خلال الفترة الماضية وأبعدتهما عن لقاءات الفريق الهامة والتي أقيمت مؤخرا على رأسها لقاء القمة امام الأهلى ومن بعده مباراة البنك الأهلى بالدورى .