شكرا لقرائتكم خبر عن ريم أحمد تتوج بفضية الكاراتيه وزن 50 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة ريم أحمد سلامة بطل مصر فى الكاراتيه، على الميدالية الفضية وزن 50 كجم بعد خسارتها أمام بطلة الجزائى 5 /0 فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا فى الجزائر.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه.

وعلى مستوى المصارعة فتأهل عبد الرحمن عمر لاعب منتخب المصارعة الرومانية للدور قبل النهائى لمنافسات وزن 67 ك، وكذلك عبداللطيف منيع للدور قبل النهائى لمنافسات وزن 130 ك، بينما يخوض هيثم فهمى منافسات اللعب على المراكز من الثالث حتى الخامس وينتظر عماد أشرف خوض منافسات ترضية.

حقق عمرو علاء، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

فيما تأهلت أحلام يوسف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى نهائى منافسات وزن 55 ك بنتيجة 8/0، ومن قبلها الفوز فى الدور قبل النهائى على لاعبة تركيا بعد الفوز فى دور الثمانية على بطلة قبرص فة دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 .