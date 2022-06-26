شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى الشافعي تهزم بطلة المغرب وتتأهل لربع نهائي الكاراتيه بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللاعبة المصرية سلمى الشافعى فى حجز مكان فى ربع نهائى الكاراتيه وزن 61، بعد الفوز على بطلة المغرب بالترجيح، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وحقق أحمد أيمن لطفي، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه.

وعلى مستوى المصارعة، تأهل عبد الرحمن عمر لاعب منتخب المصارعة الرومانية للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 67 ك ، وكذلك عبداللطيف منيع للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 130 ك ، بينما يخوض هيثم فهمي منافسات اللعب علي المراكز من الثالث حتى الخامس وينتظر عماد أشرف خوض منافسات ترضية .

حقق عمرو علاء، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

فيما تأهلت أحلام يوسف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى نهائي منافسات وزن 55 ك بنتيجة 8/0، ومن قبلها الفوز فى الدور قبل النهائي على لاعبة تركيا بعد الفوز فى دور الثمانية على بطلة قبرص فة دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 .

وتشارك مصر فى الدورة بـ19 رياضة مختلفة، باجمالى 183 لاعباً ولاعبة، مقسمين إلى 114 لاعباً و63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

يبلغ عدد الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط 26 دولة متوسطية، بواقع 18 من أوروبا و5 من أفريقيا و3 من قارة آسيا.

عدد الدول العربية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 7 دول، هى الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر وسوريا ولبنان.

إجمالي عدد المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط يبلغ 3390 لاعبا ولاعبة، وإيطاليا هي الأكثر تمثيلا بـ371 مشاركا في مختلف الرياضات.