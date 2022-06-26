شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز زار الأهرامات صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طاقم الحكام الروماني استفان كوفاكس الذى سيدير مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر المقرر لها اليوم باستاد القاهرة، على زيارة الأهرامات وأبو الهول صباحًا وعاد لفندق الإقامة قبل التوجه للاستاد.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن حكام مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور ربع نهائى كأس مصر للموسم الماضى.

حكم ساحة: الروماني استفان كوفاكس

مساعد أول: الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثان: الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع: الروماني تشيفوليت أندريه فلورين

فار: المجري بوغنار تاماس

فار: المجري بيرك بالاز