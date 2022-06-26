شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز يصل استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد القاهرة الدولى، تمهيداً لإدارة المباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويقود مباراة الأهلي وبيراميدز كل من:

حكم ساحة : الروماني استفان كوفاكس

مساعد أول :الروماني مارينسكو فاسيليم فلوري

مساعد ثان :الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع : الروماني تشيفوليت أندريه فلورين

فار: المجري بوغنار تاماس

فار: المجري بيرك بالاز

وكان الأهلى قد تجاوز إنبى بعد الفوز عليه فى دور الـ16 بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.