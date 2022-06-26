شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات تنس الطاولة يهزم تونس ويتأهل لربع نهائى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة الفوز على سيدات تونس 3/ 0، ليتأهل إلى ربع نهائى مسابقة الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وضمن المنتخب تواجده فى ربع النهائى بعدما استهل مبارياته بالفوز على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، ليكمل مسيرته بالفوز على تونس بنفس النتيجة ويتأهل متصدرا مجموعته لدور ربع النهائى.

وتضم بعثة المنتخب 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبى.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور تكليف أشرف صبحى وعادل شومان مدربا تنس الطاولة بمرافقة لاعبى المنتخب خلال المشاركة بدورة العاب البحر المتوسط

ويأتى تكليف الثنائى بالسفر مع المنتخب إلى دورة البحر المتوسط، لحين الانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات، والاستقرار على الجهاز الفنى الذى سيقود المنتخب رجال وسيدات الفترة المقبلة .