شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يسجل أول أهداف المصرى فى شباك المقاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصرى البورسعيدى الهدف الأول لفريقه في شباك مصر المقاصة في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد برج العرب في انطلاق منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصرى على النحو التالي:في حراسة المرمى: عصام ثروت،خط الدفاع: أحمد علاء، عمرو موسى، إسلام أبوسليمة،خط الوسط: حسن على، إيزي إيميكا، فريد شوقي، كريم العراقي،خط الهجوم: جريندو، عمرو مرعي، إلياس الجلاصي.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالى:محمد مجدي في حراسة المرمى،في الدفاع: هشام شعبان – أحمد منعم – علي المصري – علي فتحي،الوسط: خالد صلاح – محمد محسن – كريم صلاح "حلاوة"،خط الهجوم: سيرجي إريك – محمد مسعد – رشيد أحمد.

ويقبع المصري في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب حيث وصل للنقطة 24 بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وأحرز لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.

يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 28 هدفا.