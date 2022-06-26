شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ومحمود علاء وأبو جبل يواصلون التأهيل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء ومحمد أبو جبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجهم التأهيلي خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض الثلاثي بعض التدريبات الخفيفة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن برنامجهم التأهيلي المخصص من الجهاز الفني الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء فى الدورى.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من المدير الفني للزمالك حول بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق الابيض مجموعة من تدريبات الاحماء بالركض حول الملعب، وبعدها خاض اللاعبون وحدة بدنية بالكرة وبدونها.