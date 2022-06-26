محمد الننى للجماهير عبر الخليج 365: "ما تخافوش على المنتخب"

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي، رسالة خاصة لجماهير الكرة المصرية، وقال النني فى تصريحات لليوم السابع، "متخافوش على المنتخب، هنموت نفسنا ونتمنى الأداء يكون أفضل مع المدرب الجديد".

وقرر مسئولو المقاولون العرب إهداء محمد النني، نجم قلعة الجبل الأخضر سابقا ونادى أرسنال الإنجليزي حالياً، درع نادى المقاولون العرب تقديراً لمسيرته الاحترافية الناجحة ودوره داخل النادي الفترة السابقة.

وخاض محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، وصلة تدريبات بدنية في صالة الجيم بنادى المقاولون العرب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، حيث يعمل النني على استغلال فترة إجازته بمصر في زيادة لياقته البدنية.

وكشف مصدر بنادي المقاولون العرب، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، كواليس جلسة محمد النني مع الجهاز الفنى للمقاولون والعاملين بالنادى، واستعاد النني ذكريات تصعيده للفريق الأول وخوضه المباراة الأولى مع الفريق قبل مسيرته الاحترافية، خاصة أن محمد عودة مدرب المقاولون الحالي راهن وقتها على النني قائلاً، "هيبقى أحسن لاعب فى مصر"، وأعرب النني عن امتنانه للجهاز الفني للمقاولون وقتها فى منحه الفرصة لإثبات ذاته فى مباراة حرس الحدود ليستمر بعدها فى المشاركة بشكل أساسى قبل أن يخوض رحلته الاحترافية.