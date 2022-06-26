شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة رجال يهزم الجزائر 1/3 ويتأهل لربع نهائى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز منتخب مصر لتنس الطاولة رجال مقعده فى ربع نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على الجزائر بثلاثة أشواط لشوط واحد.

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر لتنس الطاولة مجموعته بعد الفوز فى المباراة الأولى على منتخب ليبيا بثلاثة أشواط نظيفة، وتابع مسيرته بالفوز على أصحاب الأرض.

وتضم بعثة المنتخب 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبى.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور تكليف أشرف صبحى وعادل شومان مدربا تنس الطاولة بمرافقة لاعبى المنتخب خلال المشاركة بدورة العاب البحر المتوسط .

ويأتى تكليف الثنائى بالسفر مع المنتخب إلى دورة البحر المتوسط، لحين الانتهاء من تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات، والاستقرار على الجهاز الفنى الذى سيقود المنتخب رجال وسيدات الفترة المقبلة.