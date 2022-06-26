شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا عن تعيينه مستشارا لشركة تذكرتى: تجربة جديدة.. دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، عن سعادته بعد تعيينه مستشارا لشئون الرياضة بشركة تذكرتى، وقال عبر حسابه على موقع تويتر، "تجربة جديدة.. مستشارا لشئون الرياضة بشركة تذكرتي.. دعواتكم.. ومتشكر على حفاوة الاستقبال من القائمين على الشركة".

وكانت شركة تذكرتى قررت تعيين مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر فى منصب مستشار الشئون الرياضية بالشركة.

ووجه مؤمن زكريا الشكر لمجلس إدارة شركة تذكرتي، وترحيبه بالمنصب الجديد كمستشار رياضي للشركة، كما أثنى نجم الأهلي على دور تذكرتي الرائد والبارز فى المجال الرياضي فى السنوات الأخيرة.