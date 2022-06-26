شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة بادجى.. الكارت الأحمر ينتظر بيرسى تاو وميكيسونى وبواليا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو الأهلى تكرار سيناريو الاستغناء عن السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الى انتقل لصفوف إميان الفرنسى للثلاثى الجنوب أفريقى بيرسى تاو والكونغولى والتر بواليا والموزمبيقى ميكيسونى.

فقد اقترب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي السابق المُعار لنادى السيلية القطري، من السير فى نفس طريق السغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي الذى رحل نهائياً لنادى إميان الفرنسي.

ويبحث مسئولو الأهلي حالياً مصير والتر بواليا من خلال التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله حول الفترة المقبلة، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن إدارة القلعة الحمراء بصدد الاستغناء عن بواليا نهائياً لعدم قناعة الجهاز الفني ومسئولى النادى بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية.

وتلقى بواليا عدة عروض محلية وخارجية الفترة الماضية يتم المفاضلة بينها حالياً من أجل اتخاذ القرار المناسب للمهاجم الكونغولي والأهلي.

وعلى نفس الوتيرة، استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى على بيع ميكيسونى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر، بعد فشله فى إثبات نفسه بالقميص الأحمر منذ التعاقد معه.

وبدأ ميكيسونى مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من اصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وهى الإصابة التي تعرض لها اللاعب في أحد التدريبات بالجزائر قبل مباراة وفاق سطيف فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتبعده عن الملاعب قرابة الشهرين ونصف.

وتعاقد الأهلي مع ميكيسوني فى الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، بخلاف راتب اللاعب الذى يصل إلى 450 ألف دولار.

وشارك ميكيسونى فى 18 مباراة مع الأهلي بكل البطولات، بإجمالي 712 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى إنذارين.

بينما شارك مع سيمبا التنزانى فى 12 مباراة بإجمالي 1062 دقيقة لعب سجل خلالها 3 اهداف وصنع مثلها.

وعلى نفس الوتيرة تضاؤلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التي تطارد اللاعب وكان أخرها مزق العضلة الامامية وهى الإصابة الثالثة منذ ارتداء بيرسى تاو للقميص الأحمر بداية هذا الموسم.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء فضلا عن كثرة إصاباته.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها بيرسي تاو لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لمزق في العضلة ‏الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى شهر، ليؤكد غياب اللاعب عن مباريات عديدة للفريق الأحمر طوال هذه الفترة.

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات لعب خلالها 1941 دقيقة لعب ، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

تعرض الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى لثلاثة إصابات منذ إرتداء القميص الأحمر كانت الأولى في 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق في العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

بينما كانت الإصابة الثانية في 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق في العضلة الامامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين وكانت الإصابة الثالثة التي أعلن عنها الاهلى بالأمس وهى نفس الإصابة بمزق في العضلة الامامية .

ويلعب تاو 27 عامًا فى مركزى المهاجم وصانع الألعاب، وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الاهلى السابق فى الفترة من 2013 إلى 2018.

واشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم استعدادًا ‏لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في ربع ‏نهائي كأس مصر، وطلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التي كشفت عن تعرضه ‏لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.‏