شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح زيزو وبن شرقى تعليمات خاصة فى مران الزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لاعبى الفريق خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة منح الثنائي مجموعة من التعليمات الفنية بخصوص إتمام عملية الضغط على دفاع المنافس، بجانب التركيز على التمرير السريع والتحرك بدون كرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وأدى لاعبو الفريق مجموعة من تدريبات الاحماء بالركض حول الملعب، وبعدها خاض اللاعبون وحدة بدنية بالكرة وبدونها .