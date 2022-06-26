شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار حكام الدوريات الخمس عن إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز.. والأحمر وافق على الطاقم الروماني.. مستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتسن لاتحاد الكرة الحصول على موافقة لاستقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر، بناءً على طلب الأهلي الذى طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبى لإدارة هذه المواجهة، وبالفعل بدأ مسئولو الجبلاية مخاطبة الاتحادات الخمس المستهدفة للاستعانة بطاقم حكام تابع لها، ولكن تعذر ذلك بسبب اعتذار هذه الاتحادات الخمس الكبرى.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات بالفعل للاتحادات الخمس الكبرى لطلب استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ولكن جميعها اعتذرت، وهو ما دفع مسئولى الجبلاية للبحث عن خطة بديلة واستقدام طاقم تحكيم أجنبي من خارج الدوريات الخمس الكبرى.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن مسئولي الأهلي رحبوا كتبابياً بفكرة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي من خارج الدوريات الخمس الكبرى التى اشترط استقدام حكام منها، فى ظل الاعتذارات التى وصلت من هذه الدوريات، ووافق على إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم رومانى ومجرى لإدارة مباراته ضد بيراميدز فى الكأس.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن حكام مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور ربع نهائى كأس مصر للموسم الماضى، والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى، حيث يتكون طاقم حكام مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مص حكم ساحة: الروماني استفان كوفاكس ، مساعد أول :الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين، مساعد ثان: الروماني أرتين ميهاي أوفيديو، الحكم الرابع: الروماني تشيفوليت أندريه فلورين، حكم فار أول: المجري بوغنار تاماس، حكم فار ثاني: المجري بيرك بالاز.

وننشر صورة من الخطابات التى أرسلها اتحاد الكرة إلى اتحادات الدوريات الخمس الكبرى لطلب استقدام حكام أجانب لمباراة القمة: