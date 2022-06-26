شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وجلسة خاصة من فيريرا للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء فى الدورى.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من المدير الفني للزمالك حول بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق الابيض مجموعة من تدريبات الاحماء بالركض حول الملعب، وبعدها خاض اللاعبون وحدة بدنية بالكرة وبدونها.