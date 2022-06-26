الاتفاق يأمل  تخطي عقبة الفيحاء

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المباراة مهمة جدا لفريق الاتفاق الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 31 نقطة ويحتاج إلى الفوز وتعثر فريقين من خمسة فرق، وهي : الأهلي والباطن والفيصلي والرائد والتعاون، لذلك ستكون مهمته صعبة جدا في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها الفريق الفيحاوي على ملعبه، حيث لم يخسر على ملعبه سوى مباراتين كانتا أمام الشباب والتعاون، وحقق الفوز في 7 مباريات على أرضه.ويمتلك الفيحاء أقوى خط دفاع في البطولة، حيث لم تلج شباكه سوى 23 هدفا بنسبة أقل من هدف في كل مباراة، عكس الفريق الاتفاقي الذي يعد صاحب أضعف خط دفاع بتلقيه 47 هدفا بواقع هدف ونصف الهدف في كل مباراة.
وما يسعد الاتفاقيين أنهم لم يخسروا أمام الفيحاء أي مباراة في دوري المحترفين حيث تواجهوا في 7 مباريات فاز الاتفاق في 3 وحضر التعادل في 4 مباريات لكن التعادل في هذه المباراة بمثابة الخسارة والتي تعني رحيل الاتفاق مهما كانت نتائج المباريات الأخرى.
ويسعى الفيحاء للوصول للنقطة الـ38 وبالتالي احتلال مركز متقدم (السادس) في إنجاز كبير بعد تحقيقه هذا الموسم لكأس الملك.
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