التعاون يبحث عن طوق نجاة أمام ضمك

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اليوم وعلى ذات الملعب يتواجه الفريقان ولكن بتبادل الأدوار بين الفريقين، فقد وصل التعاون إلى مدينة أبها بحثا عن النقاط الثلاث يضمن معها البقاء رسميا في الدوري بعد منافسة على الهبوط هذا الموسم.وتشهد لقاءات الفريقين خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ صعود ضمك من الدرجة الأولى تباينا في النتائج، حيث يفوز كل فريق في لقاء ويخسر الذي بعده ولم يحضر التعادل في أي لقاء جمع الفريقين.
وقد تواجها في خمس لقاءات في الدوري، حيث تميل الكفة لصالح التعاون بعد فوزه في لقاء الدور الأول لتصبح ثلاثة لقاءات مقابل فوز ضمك في لقاءين.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها ضمك الجولة الأخيرة من الدوري بعد ضمانه البقاء رسميا، حيث إن الفريق خلال الموسمين الماضيين لم يضمن البقاء إلا في الجولة الأخيرة بعد تحقيقه الفوز فيها.
أما الطرف الآخر التعاون بعد إنهائه الموسم الماضي مع رباعي مقدمة الترتيب والتأهل لدوري أبطال آسيا إلا إنه عاد هذا الموسم ليجد نفسه يبحث في الجولات الأخيرة عن طوق نجاة يبعده عن السقوط إلى الدرجة الأولى.
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