النصر يواجه الفتح في لقاء بدون حافز

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اللقاء الذي يستضيفه النصر سيكون بدون حافز للفريقين وتكملة واجب فقط فليس لها علاقة باللقب أو المقعد الآسيوي أو الهبوط.ويدخل صاحب الأرض اللقاء وهو ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة من 18 فوزا و4 تعادلات و7 خسائر سجل من خلالها 56 هدفا وولجت مرماه 35، ولن تؤثر نتيجة لقاء اليوم في وضع الفريق مهما كانت بعد أن ضمن الملحق الآسيوي وسينهي مشواره ثالث الترتيب ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الفريق عددا من التغييرات وإراحة بعض اللاعبين المرهقين.
بينما الفتح سادس الترتيب برصيد 35 نقطة ضمن من خلالها البعد عن دائرة الهبوط التي كان مهددا فيها ونجح النموذجي بالفوز في 9 لقاءات بينما تعادل في 8 وخسر 12 لقاء أما على مستوى الأهداف فسجل 44 وتلقت شباكه 39 هدفا.
وسيكون الفتح ربما أكثر جدية في اللقاء من أجل المحافظة على المركز السادس لأن الفوز لن يتقدم به أي مركز ولكن التعادل أو الخسارة ربما يعيده للخلف من ثلاثة مراكز إلى 5 في ظل تقارب الرصيد النقطي بين فرق المؤخرة والوسط.
النصر جاء من فوز على الحزم برباعية لهدف ويريد تأكيد تفوقه ليطمئن أنصاره على وضعه قبل الذهاب لمعسكر الصيف، بينما الفتح الذي خسر من الهلال بثلاثية وسط غيابات أبرز نجومه الأجانب مراد باتنا وبن دبكه وسعدان سيحاول أن يتشبث بمركزه الحالي والذي يعتبر متقدما عطفا على الانكسارات التي كانت بمشوار الدوري.
قبل لقاء الفريقين:
- النصر يدخل اللقاء وهو ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة
- حقق الفوز في 18 مواجهة و تعادل في 4 مباريات و خسر 7 لقاءات
- سجل من خلالها 56 هدفا و ولح مرماه 35
- النصر ضمن الملحق الآسيوي و سينهي مشواره ثالث الترتيب
- الفتح سادس الترتيب برصيد 35 نقطة
- ضمن من خلالها البعد عن دائرة الهبوط
- نجح النموذجي بالفوز في 9 لقاءات بينما تعادل في 8 و خسر12 لقاء
- على مستوى الأهداف سجل 44 هدفا و تلقت شباكه 39
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