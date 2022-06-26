شكرا لقرائتكم خبر الطائي يتطلع لحصد نقاط الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل يواجه فريق الطائي (34 نقطة) المتطلع لتأكيد بقائه بين أندية دوري المحترفين، فريق الحزم (17نقطة) أول الهابطين رسميا لدوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى، وذلك ضمن ختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض بقيادة مدربهم التشيلي خوسية سييرا العائد عقب زوال ظرفه الطارئ الذي أبعده عن مباراة الفيصلي الماضية، بهدف تأكيد بقاء الفريق للموسم الثاني عقب صعوده بالموسم الماضي مرتكزا على أبرز عناصر الفريق والذين يتقدمهم الجزائري أمير سعيود وكذلك لاعب الوسط ناوليدج موسونا والمهاجم الأرجنتيني توبياس فيغيروا في خط المقدمة.

بينما يسعى فريق الحزم فاقد الطموح وأول المودعين لدوري المحترفين، ترك صورة مشرفة قبل انتهاء الموسم، ومسح آثار الخسارة الأخيرة الكبيرة التي تعرض لها أمام النصر بالجولة الماضية، من خلال مواجهته الأخيرة في دوري الأضواء.