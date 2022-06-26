الطائي يتطلع لحصد نقاط الحزم

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ويدخل أصحاب الأرض بقيادة مدربهم التشيلي خوسية سييرا العائد عقب زوال ظرفه الطارئ الذي أبعده عن مباراة الفيصلي الماضية، بهدف تأكيد بقاء الفريق للموسم الثاني عقب صعوده بالموسم الماضي مرتكزا على أبرز عناصر الفريق والذين يتقدمهم الجزائري أمير سعيود وكذلك لاعب الوسط ناوليدج موسونا والمهاجم الأرجنتيني توبياس فيغيروا في خط المقدمة.بينما يسعى فريق الحزم فاقد الطموح وأول المودعين لدوري المحترفين، ترك صورة مشرفة قبل انتهاء الموسم، ومسح آثار الخسارة الأخيرة الكبيرة التي تعرض لها أمام النصر بالجولة الماضية، من خلال مواجهته الأخيرة في دوري الأضواء.
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