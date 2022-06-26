موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الكأس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الدور ربع النهائي من نسخة العام الماضي لكأس مصر.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على إنبي في دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي.

ويعاني الأهلي من الرحيل المفاجئ لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى سامي قمصان.

واستطاع قمصان، في الدوري تحقيق الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع الزمالك ٢_٢، قبل أن يهزم النحلة ٢-١.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سامي قمصان على التشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد

السولية، أحمد نبيل كوكا، قفشة، زياد طارق، طاهر محمد طاهر

محمد شريف

أما بيراميدز، فسيخوض مباراة الأهلي، بتشكيل مكون من:

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: هشام محمد - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز فى الكأس مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.