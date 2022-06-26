شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الدورى ينتهى 30 أغسطس ولا نية لتغيير الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة والمشرف العام على المسابقات، أن مسابقة الدورى العام هذا الموسم ستنتهى فى موعدها المعلن من قبل 30 أغسطس المقبل، مشدداً على أنه لا نية لتغيير الموعد.

وكشف عامر حسين، أن الأمور طبيعية حالياً والموسم المقبل سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وينتهى فى نهاية شهر مايو المقبل، وجميع الدوريات العربية مستمرة مثل السعودية والمغرب و تونس".

وأشار عامر حسين إلى أن قرعة كأس مصر أقيمت بنظام التصنيف وليست موجهة لصالح أى ناد، وهذه القرعة معمول بها فى كل البطولات ودورى أبطال أفريقيا يعمل بهذا النظام.

وقال عامر حسين، "تم عمل تصنيف للقرعة بوضع أول 4 أندية فى بطولة الدورى الموسم الماضى، وهم الزمالك والأهلى وبيراميدز وسموحة، وتم وضع الزمالك فى طريق والأهلى فى الطريق الثانى، وتم عمل قرعة بين سموحة وبيراميدز لاختيار أحدهما للزمالك والآخر فى طريق الأهلى، ومندوبى الزمالك هم من سحبوا بيراميدز فى طريق الزمالك بالقرعة، فبالتالى سموحة مع الأهلى".

وأضاف عامر حسين، "موضوع التصنيف معمول به منذ 2010 ومش عارف إيه اللى حصل جديد يخلى الناس تعمل كل الكلام ده وتهاجم الاتحاد، والقرعة تم عملها على الهواء ومندوبو الأندية هى من سحبت القرعة ولا دخل لنا بأى مواجهة، ولا نتدخل فى طريق الأهلى ولا الزمالك، ومندوب القطبين شاركوا فى سحب القرعة".

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: "لو فاركو وفيوتشر وصلا بدلا من كفر الشيخ ومنتخب السويس مكنش حد علق على طريق الأهلى بأنه سهل، وهنحط كفر الشيخ ومنتخب السويس فين مش عارف".

وأضاف: "بتروجت سيواجه الفائز من الأهلى وبيراميدز، ونهائى كأس مصر للموسم الماضى سيقام يوم 21 يوليو المقبل، وعودته ليس لخدمة مصالح نادى بعينه ولكن هناك شركة راعية ولها حقوق".

وعن انسحاب الإسماعيلى قال: "مستحيل أصدق أن الإسماعيلى ينسحب من كأس مصر، ومندوب الإسماعيلى لم يُفهِّم مسئولي النادي تفاصيل قرعة كأس مصر بشكل صحيح، لذلك حصل لديهم لبس فى موضوع القرعة".