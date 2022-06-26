شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد أول جولتين لمنتخب كرة اليد فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت بعثة مصر إخطارا من اللجنة المشرفة على منافسات كرة اليد بدورة ألعاب المتوسط بتعديل مواعيد مباريات المنتخب الأول لكرة اليد. وقررت اللجنة إقامة مباراة منتخب كرة اليد أمام إيطاليا، المقرر لها غدا الاثنين لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من الثانية عشرة ظهرا، وتقام مباراة الجولة الثانية الثلاثاء فى الثانية ظهرا بدلا من العاشرة صباحا.

وتقرر إقامة الاجتماع الفنى الخاص بمنافسات كرة اليد غدا بدلا من اليوم.

وتشارك مصر فى الدورة بـ19 رياضة مختلفة، بإجمالى 183 لاعباً ولاعبة، مقسمين إلى 114 لاعباً و 63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية. واعتذر عن عدم المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم.

ويبلغ عدد الدول المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط 26 دولة متوسطية، بواقع 18 من أوروبا و5 من أفريقيا و3 من قارة آسيا.

عدد الدول العربية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 7 دول، هى الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر وسوريا ولبنان.

إجمالي عدد المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط يبلغ 3390 لاعبا ولاعبة، وإيطاليا هي الأكثر تمثيلا بـ371 مشاركا في مختلف الرياضات.