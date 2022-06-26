شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيرسى تاو مع الأهلى قبل الإصابة الثالثة داخل التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تأكيد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها بيرسي تاو لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لمزق في العضلة ‏الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى شهر، ليؤكد غياب اللاعب عن مباريات عديدة للفريق الأحمر طوال هذه الفترة.

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات لعب خلالها 1941 دقيقة لعب ، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

تعرض الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى لثلاثة إصابات منذ إرتداء القميص الأحمر كانت الأولى في 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق في العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

بينما كانت الإصابة الثانية في 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق في العضلة الامامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين وكانت الإصابة الثالثة التي أعلن عنها الاهلى بالأمس وهى نفس الإصابة بمزق في العضلة الامامية .

تضاؤلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التي تطارد اللاعب وكان أخرها مزق العضلة الامامية وهى الإصابة الثالثة منذ ارتداء بيرسى تاو للقميص الأحمر بداية هذا الموسم.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء فضلا عن كثرة إصاباته.

ويلعب تاو 27 عامًا فى مركزى المهاجم وصانع الألعاب، وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الاهلى السابق فى الفترة من 2013 إلى 2018.

واشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم استعدادًا ‏لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في ربع ‏نهائي كأس مصر، وطلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التي كشفت عن تعرضه ‏لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.‏