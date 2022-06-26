شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المحيط الأطلسى يستضيف منافسات البحر المتوسط بالمغرب 1983 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك البعثة المصرية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل. وتم إقامة البطولة فى عدة دول على مدار تاريخها فى النسخ السابقة، وهى الإسكندرية، وبرشلونة، وبيروت، ونابولى، وتونس، وأزمير، والجزائر، وسبليت، والدار البيضاء، واللاذقية، وأثينا، ولنكدوك روسيون، وبارى، والمرية، بيسكارا ، مرسين ، طراغونة، وهران.

وأقيمت جميع النسخ السابقة من البطولة على ساحل البحر المتوسط، عدا النسخة التى أقيمت عام 1983 بالمغرب، فقد أقيمت على المحيط الأطلسى، وتزامناً مع ذلك تم تجديد البنية الإنشائية للمجمع الرياضى محمد الخامس.

يذكر أن البعثة المصرية حققت حتى الآن ميداليتين برونزيتين فى الدورة التى المقامة حاليا بالجزائر، عن طريق ثنائى الكاراتيه عمر علاء، وأحمد أيمن لطفى.