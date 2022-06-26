شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يعرف الفوز على الأهلى فى حراسة شريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، فى ربع نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2020، والتى تقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحلم شريف إكرامى حارس فريق بيراميدز بتحقيق الفوز الأول له مع فريقه السماوى على الأهلى فريقه السابق، حيث لم يسبق أن حقق الفوز على الأهلى من قبل، حيث واجه الأحمر فى مباراتين، تعادل واحدة وخسر الأخرى، واستقبل 3 أهداف وخرج بشباك نظيفة فى مباراة.

وجاءت المباراة الأولى فى الدور الثانى من بطولة الدورى الموسم الماضى فى 26 يناير 2021 وانتهت بالتعادل السلبى، بينما الثانية فى الدور الأول للدورى هذا الموسم 8 مارس الماضى وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.

ونجح الأهلي فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

حكم ساحة: الروماني استفان كوفاكس.

مساعد أول: الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين.

مساعد ثان: الروماني أرتين ميهاي أوفيديو.

الحكم الرابع: الروماني تشيفوليت أندريه فلورين.

وفي غرفة "الفار" يتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.