شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً صعباً الليلة حينما يواجه بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب فى النهاية.

الأهلي نجح فى الفوز على إنبي بدور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17.95 مليون يورو.

وأسندت لجنة الحكام بإتحاد الكرة مباراة الأهلى وبيراميدز لطاقم تحكيم أجنبى بناءً على طلب المارد الأحمر مكون من الروماني استفان كوفاكس حكماً للساحة ويعاونه مارينسكو فاسيليم فلورين أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين ، وفي غرفة "الفار"، سيتواجد المجري بوغنار تاماس، ومواطنه بيرك بالاز.