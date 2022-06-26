ريكاردو سواريز.. من هو مدرب الأهلي الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "abola" البرتغالية أن النادي الأهلي أنهى الاتفاق رسمياً مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتي البرتغالي، لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن سواريز سيترك القيادة الفنية لنادي جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي وافق على عرض الأهلي الذي قاده مواطنه مانويل جوزيه ثلاث مرات.

وأكدت الصحيفة أنه تم الاتفاق على موسمين، مشيرة إلى أن ريكاردو سواريز سيصطحب معه عناصر من الجهاز المعاون وسوف يتوجه للقاهرة فى الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "GilvicenteInfo" البرتغالية بأن ريكاردو سواريز سيتقاضى مع جهازه المعاون 250 ألف يورو شهرياً، ما يعادل 5 ملايين جنيه شهرياً، وما يقرب من يقرب من 3 ملايين يورو خلال موسمين.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" إلى ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، سيصل القاهرة الأربعاء المقبل تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وريكاردو سواريز، صاحب الـ47 عاماً، ويعد هو المدرب الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث إذ تتكتم إدارة المارد الأحمر على إعلان تفاصيل المفاوضات مع المدرب، احتراماً لسامي قمصان، الذي يقود الدفة بشكل مؤقت في الوقت الحالي.

وقاد سواريز فريقه جل فيسنتي البرتغالي، إلى المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، والمؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، ليشارك في البطولة القارية في الموسم المقبل، بعدما نجح في الحفاظ على سجله لـ12 مباراة متتالية دون خسارة.

وبالنظر إلى أرقام ريكاردو سواريز، فإن حصيلة انتصاراته في البطولة المحلية لم تتعد 13 انتصارا فقط طوال الموسم الماضي، ووقع في فخ الهزيمة 9 مرات، وتعادل في 12 مباراة، خلال 34 مباراة بالدوري البرتغالي، في ظل ابتعاده عن أي منافسات قارية طوال الموسم.