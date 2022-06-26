شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الأهلي الصاعدة تبحث عن فرصة بعد تراجع مستوى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق الكرة بالنادي الأهلي عددا كبيرا من المواهب التى تحتاج لفرصة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعدما أثبتت هذه المواهب قدرتها على تقديم مردود جيد للفريق الأول، كما أن العناصر الأساسية التى تشارك مع الفريق الأول منذ فترة طويلة تراجع مستواها وأداؤها بشكل واضح الفترة الماضية.

وطالب عدد كبير من الخبراء والجمهور بضرورة منح هؤلاء الشباب فرصة المشاركة مع الفريق الأول من أجل التعبير عن أنفسهم وعن قدراتهم الفنية العالية.

ومن أهم المواهب الصاعدة التى يمتلكها الأهلي وتحتاج لفرصة زياد طارق (مواليد 2000) والذي قدم أداءً رائعاً خلال الدقائق التى شارك فيها الفترة الماضية مع الفريق الأول.

وهناك أيضاً أحمد سيد عبد النبي ( مواليد 2002) الذى يلعب فى مركزى الوسط والجبهة اليُمنى، كما يمتلك الأهلي الصاعد محمد خليفة نصير الذى يلعب فى مركزى الوسط والدفاع وهو من مواليد 99 ، ومحمد مغربى المُعار لنادى تيبليتسه التشيكي.

كما يمتلك الأهلي أكثر من لاعب صاعد مُعار لأندية في الدوري المصري، منهم ثنائى سموحة محمد شكري "ظهير أيسر" وفهد جمعة "مهاجم"، بجانب الثنائي المُعار لنادي فيوتشر فارس طارق "ظهير أيمن" وعبد الرحمن ماندو "لاعب خط وسط"، ومعهم أيضاً شادي رضوان "جناح" المُعار لنادي البنك الأهلي.