شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوة البدنية يحقق 5 ميداليات ببطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبى منتخب القوة البدينة مراكز مختفة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بالمجر فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجارى، ووصل عدد الميداليات الى 3 ذهبيات و برونزيتان .

حقق عمر أشرف المركز الأول والميدالية الذهبية ، أحمد عبد الفضيل المركز الأول والميدالية الذهبية ، أيه سويلم المركز الأول والميدالية الذهبية وأحسن لاعبة ، محمود العدوي المركز الثالث والميدالية البرونزية .

فى المقابل حقق سامي مظهر المركز الثالث والمداليه البرونزية ، و كان يرأس البعثة محمود بركات رئيس الاتحاد المصري والعربي للقوة البدنية .