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منتخب القوة البدنية يحقق 5 ميداليات ببطولة العالم بالمجر

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القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبى منتخب القوة البدينة مراكز مختفة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بالمجر فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو الجارى، ووصل عدد الميداليات الى 3 ذهبيات و برونزيتان .

 

حقق عمر أشرف المركز الأول والميدالية الذهبية ، أحمد عبد الفضيل المركز الأول والميدالية الذهبية ، أيه سويلم المركز الأول والميدالية الذهبية وأحسن لاعبة ،  محمود العدوي المركز الثالث والميدالية البرونزية .

 

فى المقابل حقق سامي مظهر المركز الثالث والمداليه البرونزية ، و كان يرأس البعثة محمود بركات رئيس الاتحاد المصري والعربي للقوة البدنية . 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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