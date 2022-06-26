شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة جدول مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، حيث يلتقى الأهلى مع المقاصة يوم 14 أغسطس المقبل، بينما يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى يوم 15 من نفس الشهر.



جدول كأس مصر

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال إنسحاب أى نادٍ من بطولة كأس مصر سيتم تطبيق اللائحة عليه، والتى تنص على استبعاده من النسخة المقبلة من الكأس بجانب تغريمه 200 ألف جنيه.

وأكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن قرعة كأس مصر أقيمت بنظام التصنيف وليست موجهة لصالح أى ناد، وهذه القرعة معمول بها فى كل البطولات ودورى أبطال أفريقيا يعمل بهذا النظام.

وقال عامر حسين، "تم عمل تصنيف للقرعة بوضع أول 4 أندية فى بطولة الدورى الموسم الماضى، وهم الزمالك والأهلى وبيراميدز وسموحة، وتم وضع الزمالك فى طريق والأهلى فى الطريق الثانى، وتم عمل قرعة بين سموحة وبيراميدز لاختيار أحدهما للزمالك والآخر فى طريق الأهلى، ومندوبى الزمالك هم من سحبوا بيراميدز فى طريق الزمالك بالقرعة، فبالتالى سموحة مع الأهلى".

وأضاف عامر حسين، "موضوع التصنيف معمول به منذ 2010 ومش عارف إيه اللى حصل جديد يخلى الناس تعمل كل الكلام ده وتهاجم الاتحاد، والقرعة تم عملها على الهواء ومندوبو الأندية هى من سحبت القرعة ولا دخل لنا بأى مواجهة، ولا نتدخل فى طريق الأهلى ولا الزمالك، ومندوب القطبين شاركوا فى سحب القرعة".

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة، "لو فاركو وفيوتشر وصلا بدلا من كفر الشيخ ومنتخب السويس مكنش حد علق على طريق الأهلى بأنه سهل، وهنحط كفر الشيخ ومنتخب السويس فين مش عارف".

وأضاف: "بتروجت سيواجه الفائز من الأهلى وبيراميدز، ونهائى كأس مصر للموسم الماضى سيقام يوم 21 يوليو المقبل، وعودته ليس لخدمة مصالح نادى بعينه ولكن هناك شركة راعية ولها حقوق".

وعن انسحاب الإسماعيلى قال: "مستحيل أصدق أن الإسماعيلى ينسحب من كأس مصر، ومندوب الإسماعيلى لم يُفهِّم مسئولي النادي تفاصيل قرعة كأس مصر بشكل صحيح، لذلك حصل لديهم لبس فى موضوع القرعة".