شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستشهد بقرعة كأس مصر موسم 2010 للرد على اتهامات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه عادة ما يتم الاحتكام لتصنيف الأندية فى جدول الدوري قبل سحب قرعة مباريات كأس مصر، مؤكدين أن قرعة كأس مصر التى أقيمت أمس ليست موجهة ولكن يحكمها تصنيف الأندية.

واستشهد مسئولو اتحاد الكرة بتصنيف الأندية موسم 2008 _2009 قبل سحب قرعة كأس مصر موسم 2010، وكان النادي الأهلي هو صاحب المركز الأول فى ترتيب جدول الدوري آنذاك، بينما جاء الإسماعيلي في المركز الثاني، لذا تم إبعاد الناديين عن بعضهما تماماً عند سحب القرعة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادي الأهلي واجه الزمالك فى هذه النسخة بدور الـ16 بالبطولة نظرا للتصنيف، بينما لم يتقابل الأهلي مع الإسماعيلي حتى المباراة النهائية التى جمعت الأهلي وحرس الحدود، حيث خرج الإسماعيلي من الدور قبل النهائي.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن أشرف عبد الكريم مندوب الإسماعيلى حضر القرعة أمس وتلقى شرحا وافيا لنظام القرعة، وشارك فى سحب القرعة، ولم يعترض على نتيجتها أو طريقة إقامتها.