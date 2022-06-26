شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب مع عمان والصومال فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التى أقيمت اليوم، عن وقوع منتخب مصر مواليد 2003 فى المجموعة الرابعة مع منتخبي عمان والصومال.

وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، ويستضيفها الاتحاد السعودي فى مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين بمشاركة 18 منتخبًا.

وجاءت المجموعات الست كالتالى بعد سحب القرعة:

_ المجموعة الأولى : السعودية وموريتانيا والعراق

_ المجموعة الثانية : الإمارات والاردن واليمن

_ المجموعة الثالثة : الجزائر ولبنان وليبيا

_ المجموعة الرابعة : مصر وعمان والصومال

_ المجموعة الخامسة : تونس والبحرين وجيبوتي

_ المجموعة السادسة : المغرب والسودان وفلسطين.

وكانت النسخة الماضية من البطولة، لعبت العام الماضي في القاهرة ، وتوج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية.