شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تعاقد الأهلى مع البرتغالى ريكاردو سواريز، وإيقاف لاعب المصارعة بسبب المنشطات، وكشف اتحاد الكرة عن عقوبة الانسحاب من الكأس، بالإضافة إلى تحقيق البعثة المصرية ميداليتين فى دورة البحرالمتوسط.

الأهلى يتعاقد مع البرتغالى ريكاردو سواريز لمدة موسمين

كشفت صحيفة " abola " البرتغالية أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق رسميا مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد. وقالت الصحيفة، إن ريكاردو سواريز يترك القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، وقبل المدرب عرضًا من الأهلي وهو النادى الذى تم تدريبه بالفعل ثلاث مرات من قبل مانويل جوزيه.

بعد تهديد الإسماعيلى.. اتحاد الكرة يكشف عقوبة الانسحاب من كأس مصر

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه حال إنسحاب أي ناد من بطولة كأس مصر سيتم تطبيق اللائحة عليه، والتي تنص على استبعاده من النسخة المقبلة من الكأس بجانب تغريمه 200 ألف جنيه.

وقع علي الفيل لاعب طلائع الجيش لفيوتشر لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى وعدم تمديد تعاقده مع الطلائع .

حمزة المثلوثي يقود الجبهة اليمني للزمالك أمام سيراميكا يعود التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض خلال المباراة المقبلة للزمالك والتى تجمعه بسيراميكا، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

إيقاف لاعب منتخب المصارعة بسبب المنشطات

تلقى اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، خطاباً من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد إيجابية عينة اللاعب خالد سعيد، وتوجيه اتهام له بانتهاك القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.