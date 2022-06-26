شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر يخضع لجراحة فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر، عملية جراحية، بعد ثبوت إصابته بقطع في غضروف الركبة، ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المرتقبة أمام طلائع الجيش في الدوري العام.

وغاب محمود حمدي عن تدريبات فيوتشر التي أقيمت استعداداً لمواجهة الطلائع حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية أثبتت إصابته بقطع في الغضروف، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، موعد إجراء العملية الجراحية ومدة العلاج.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها غدا الاثنين، ويعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات السابقة للطلائع لتحديد نقاط القوة والضعف قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

وطالب علي ماهر لاعبي فيوتشر بضرورة مواصلة الانتصارات في الدوري العام دون تراخي بعد ضمان التأهل للكونفدرالية وذلك للحفاظ على المركز الرابع في الدوري العام.