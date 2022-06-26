شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون ريكاردو سواريز المدير الفني الأجنبى الـ29 فى تاريخ الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى النادى الأهلي اتفاقه مع البرتغالي ريكاردو سواريز لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلفا لبيتسو موسيماني، وفقا لصحيفة أبولا البرتغالية.

ويقود سواريز (47 عاما) فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذى أنهى الموسم الماضى فى المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس فى الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة، خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

المدربون الأجانب في تاريخ الأهلي من 12 جنسية مختلفة (إنجلترا “6” – المجر “4” – ألمانيا “4” – هولندا “3” – البرتغال “3” – يوغسلافيا “2” – النمسا “1” – سويسرا “1” – فرنسا “1” – اسبانيا “1” – أورجواي “1” – أخيرا جنوب إفريقيا “1).

إنجلترا:

تولي قيادة الأهلي 6 مدربين إنجليز هم: بوف – جون ماكبريد – دون ريفي – جيوف باتلر – مايكل إيفرت – آلان هاريس.

المجر:

كما تولي تدريب الفريق الأهلاوي عبر تاريخه 4 مدربين من المجر هم: تاديتش – بال تيتكوش – هيديكوتى – كالوتشاى.

ألمانيا:

تولي تدريب النادي الأهلي أيضا 4 مدربين ألمان هم: ديتريتش فايتسا – راينر هولمان – راينر تسوبيل – ديكسى.

البرتغال:

تولي تدريب الأهلي 3 مدربين من البرتغال هم: مانويل جوزيه – توني أوليفيرا – جوزيه بيسيرو.

هولندا:

تولي 3 مدربين من هولندا قيادة فريق الأهلي هما: كورتيس بوث – جو بونفرير – مارتن يول.

يوغسلافيا:

تولي مدربان من يوغسلافيا قيادة الأهلي عبر تاريخه هما: هورفاتيك – بروشتش.

النمسا:

المدرب فريتز هو النمساوي الوحيد الذي تولي قيادة الأهلي عبر تاريخه.

إسبانيا:

خوان كارلوس جاريدو هو المدرب الإسباني الوحيد في تاريخ النادي الأهلي.

فرنسا:

باتريس كارتيرون هو المدرب الفرنسي الوحيد في قائمة مدربين النادي الأهلي الأجانب .

سويسرا:

المدرب رينيه فايلر هو المدير الفني السويسري الوحيد في تاريخ النادي الأهلي.

أوروجواي:

قاد الأهلي مدرب وحيد من أورجواي هو مارتن لاسارتي والذي قاد الفريق عام 2019.

جنوب أفريقيا:

كان بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلى هو أول مدرب جنوب إفريقي في تاريخ الأهلي