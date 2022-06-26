شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة سيدات يفوز على مقدونيا بدورة ألعاب البحر الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى على نظيره مقدونيا بنتيجة 3/1 فى إطار أول مواجهاته بدورة العاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران بالجزائر.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى .. الشوط الأول 25-20 لمصر والشوط الثاني 25-11 لمقدونيا والشوط الثالث 25 - 19 لمصر والشوط الرابع 25-23 لمصر

وتضم قائمة السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح و زينة العلمي وسارة أمين وفريدة العسقلاني وداليا المرشدي وليلى محفوظ وأية الشامي وندى معوض ومريم متولي ومريم مصطفى وسهيلة وفيق ومايا ممدوح ، وأيضا الاحتياطيين شروق فؤاد ودعاء الغباشي وندى حمدي ودانا شوقي وسابين عابد وندى وليد.

فيما خسر صباح اليوم منتخب الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى من نظيره الإيطالى بنتيجة 3/0 فى أول لقاءاته بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر.

وقام اتحاد الطائرة بتعيين حصرى مديرا فنيا ومعه أحمد عاشور مدرب عام قبل السفر مباشرة بعد توصية اللجنة الأولمبية برحيل جيدو فورمولين.

وأرسلت اللجنة الأولمبية توصية لاتحاد الطائرة تفيد بعدم سفر جيدو مع المنتخب فى البحر المتوسط لسوء نتائجه السابقة مع الفراعنة .

ومن ناحية أخرى ، إستقر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على إنطلاق دورى الموسم الجديد 2022/2023 شهر أكتوبر القادم .

ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة الطائرة عن استمرار القيد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل لجميع الأندية فى الدرجة الأولى الممتاز .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا الأندية ببدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بدءا من يوم 2 يوليو القادم عدا الدرجة الأولى.

ومن المقرر تسجيل لاعبى منطقة القاهرة فى خلال 11 يوم بدءا من يوم 2 و حتى يوم 21 يوليو .

أما منطقة الجيزة فيبدأ بها التسجيل من 5 يوليو و حتى 21 من نفس الشهر القادم خلال مدة 6 أيام ، بينما فى منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 13 و حتى 30 من نفس الشهر.

كما تم تحديد تسجيل مرحلتي تحت 12 سنة بنات و تحت 13 سنة بنين بسبب التصعيد بدءا من يوم 1 وحتى 15 أغسطس بدون غرامة تأخير لجميع المناطق .