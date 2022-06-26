شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جونيس مع بيراميدز أمام الأهلى قبل موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب فى النهاية.

وخاض اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز 4 مباريات سابقة أمام الأهلى تعادل في لقاء وخسر ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

كان اللقاء الأول لجونيس أمام الاهلى مع وادى دجلة في 2018 وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد وكانت المباراة الثانية في 2019 وخسر بهدفين مقابل هدف وفى المباراة الثالثة مع دجلة أيضاً خسر جونيس بثلاثية دون رد في 2019 بينما حقق المدرب اليوناني تعادله الوحيد مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في 2021.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.