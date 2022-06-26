شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نجوم أبطال فيلم العميل المزدوج بين الأهلى وبيراميدز قبل صدام الليلة.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويسعى كلا الفريقين للإطاحة بالآخر خارج البطولة لاستكمال مشواره والتتويج باللقب فى النهاية.

محمد مجدى أفشة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، جون أنطوي، محمد فاروق، شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسين السيد مارسيلو جميعهم عناصر من أصحاب الخبرات والأسماء الرنانة فى الكرة المصرية، غير أن مباراة اليوم ستشكل تحدياً خاصاً لكل منهم فى مواجهة ناديه السابق سواء الأهلى أو بيراميدز.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل حتى الآن.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميص الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.