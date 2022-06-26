شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير كرة القدم المصرية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، مواجهة غاية فى القوة والأهمية بين الأهلى وبيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات بطولة كأس مصر للموسم الماضى 2020 - 2021.

س: كيف تأهل الأهلى وبيراميدز لهذا الدور؟

الأهلي نجح فى الفوز على إنبي فى دور الـ16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، فيما تأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

س: ماذا ينتظر الأهلى وبيراميدز حال تخطى أحدهما هذا الدور؟

ج: من المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولةن بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.

س: من يدير المباراة تحكيمياً؟

ج: أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلى وبيراميدز لطاقم تحكيم أجنبى، بناءً على طلب المارد الأحمر، مكون من الروماني استفان كوفاكس حكماً للساحة، ويعاونه مارينسكو فاسيليم فلورين أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين، وفى غرفة "الفار" سيتواجد المجري بوغنار تاماس ومواطنه بيرك بالاز.

س: كيف استعد الأهلى للمباراة؟

ج: سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادى الأهلى، طالب لاعبيه باستمرار الروح المعنوية التى ظهرت في مباراة غزل المحلة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الدقائق القاتلة من عمر المباراة، مشدداً على ضرورة حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها، ويستمر غياب 7 لاعبين الأهلى في مباراة الليلة هم عمار حمدى وأكرم توفيق وميكيسونى وحمدى فتحى وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف.

س: وماذا عن استعدادات بيراميدز؟

ج: يدخل بيراميدز بقيادة اليوناني جونيس مباراة الليلة تحت شعار لا بديل عن الفوز للاستمرار فى البطولة التى يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه، وشدد جونيس على لاعبيه ضرورة استغلال الحالة الفنية المتراجعة للمارد الأحمر والتي ظهرت جلياً فى مبارياته الأخيرة بالدوري، ويتسلح بيراميدز بنجومه رمضان صبحى ومحمود وادى وإبراهيم عادل ووليد الكرتى ودونجا.

س: هل تشهد المباراة حضورا جماهيريا؟

ج: لا.. فالمباراة تقام دون حضور جماهيرى.