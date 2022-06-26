شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة الأربعاء لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، القاهرة الأربعاء المقبل تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. ورغم أن الأهلي رفض الكشف عن هوية مدربه الجديد، إلا أن صحيفة " abola " البرتغالية أكدت أن مواطنها ريكاردو سواريز سيكون هو المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء.

وأوضحت الصحفية البرتغالية أن الأهلى أنهى الاتفاق مع البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى لنادى جيل فيسنتى البرتغالى لمدة عامين بداية من الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة، إن ريكاردو سواريز يترك القيادة الفنية لنادى جيل فيسنتي بعد موسم إيجابي للغاية، ووافق المدرب على عرض الأهلي، وهو النادى الذى تم تدريبه بالفعل ثلاث مرات من قبل مانويل جوزيه.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق على موسمين ويجب على ريكاردو سواريز أن يصطحب معه عناصر من الجهاز المعاون وسوف يصل القاهرة فى الأيام القليلة المقبلة.