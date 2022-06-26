الإعلان خلال ساعات.. شوبير يكشف إسم مدرب منتخب مصر الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر المستجدات بشأن تعاقد اتحاد الكرة المصري مع مدرب جديد للمنتخب الوطني، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع إيهاب جلال.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "الإذاعي" مع شوبير" المذاع على راديو "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، إن باولو سوزا هو الأقرب لقيادة منتخب مصر، عقب التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي، وذلك عبر اجتماع عقده أحد مسئولي اتحاد الكرة خلال تطبيق "زووم".

وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الساب قأن المدرب البرتغالي حاز على ثقة مجلس إدارة الجبلاية، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن توليه المهمة خلفًا لإيهاب جلال، سيكون خلال ساعات.

وأشار شوبير، إلى أن المدرب لا يمانع في استمرار الثنائي محمد شوقي المدرب العام وعصام الحضري مدرب حراس المرمى في جهاز المنتخب السابق، بجانب وصوله بالجهاز المعاون الخاص به، من أجل استلام المهمة واستكمال رحلة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

يأتي هذا بعدما ابتعد البرتغالي كارلوس كيروش عن المشهد بشكل نهائي، بالتزامن مع اشتعال أزمته مع اتحاد الكرة، بسبب الخصم من مستحقاته، قيمة العقوبة التي وقعت عليه، أثناء وجود في بطولة كأس أمم إفريقيا، بسبب تأخره على أحد المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات المسابقة القارية.