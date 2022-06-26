شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك والأهلى وبيراميدز وفيوتشر يشاركون فى بطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن المعيار الأقرب لتحقيق العدالة بين الأندية فى اختيار المرشحين للمشاركة فى بطولات افريقيا للموسم المقبل، هو معيار ترتيب جدول الدورى بعد انتهاء الدور الأول بحيث يكون جميع الفرق لعبت نفس العدد من المباريات.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه عندما يواجه الأهلى نظيره الجونة يوم 5 يوليو المقبل، تكون جميع الفرق قد لعبت مباريات الدور الأول، وبالتالى يمكن اختيار الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا بناء على مباريات الدور الأول، وبالتالي سيكون الزمالك والأهلى هما المرشحان لدورى أبطال أفريقيا وبيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن هذا الأمر سيتم مناقشته فى الاجتماع المقبل للمجلس لاتخاذ قرار رسمى بشأنه.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، إلى 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجارى، كما كان مقررًا.

ومن المقرر أن يناقش اتحاد الكرة قرار "كاف" الجديد، وبناءً على الموعد الجديد تحديد طريقة تحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على صرف مستحقات الجهاز المعاون لإيهاب جلال المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، على أن يتم التواصل مع المدير الفنى عقب عودته من أمريكا بشأن مستحقاته المتبقية عقب قرار توجيه الشكر له.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق توجيه الشكر لإيهاب جلال وجهازه، مفضلا التعاقد مع مدرب أجنبى الفترة المقبلة.