شكرا لقرائتكم خبر عن الميدالية الثانية.. أحمد أيمن يحقق برونزية الكاراتيه فى ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد أيمن لطفي، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر فى وزن تحت 76 ك ، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة .

وجاءت ميدالية أحمد أيمن لتكون الثانية للبعثة المصرية حتى الآن، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه منذ قليل .

وعلى مستوى المصارعة فتأهل عبد الرحمن عمر لاعب منتخب المصارعة الرومانية للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 67 ك ، و كذلك عبداللطيف منيع للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 130 ك ، بينما يخوض هيثم فهمي منافسات اللعب علي المراكز من الثالث حتى الخامس و ينتظر عماد أشرف خوض منافسات ترضية .