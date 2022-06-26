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الميدالية الثانية.. أحمد أيمن يحقق برونزية الكاراتيه فى ألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد أيمن لطفي، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر فى وزن تحت 76 ك ، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة .

 

وجاءت ميدالية أحمد أيمن لتكون الثانية للبعثة المصرية حتى الآن، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه منذ قليل .

 

وعلى مستوى المصارعة  فتأهل عبد الرحمن عمر لاعب منتخب المصارعة الرومانية للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 67 ك  ، و كذلك عبداللطيف منيع للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 130 ك  ، بينما يخوض هيثم فهمي منافسات اللعب علي المراكز من الثالث حتى الخامس و ينتظر عماد أشرف خوض منافسات ترضية .

حقق عمرو علاء، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

فيما تأهلت أحلام يوسف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى نهائي منافسات وزن 55 ك بنتيجة 8/0، ومن قبلها الفوز فى الدور قبل النهائي على لاعبة تركيا بعد الفوز فى دور الثمانية على بطلة قبرص فة دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 .

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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