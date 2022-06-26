شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 إصابات داهمت بيرسى تاو منذ ارتداء قميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع العاب النادى الأهلى، لثلاث إصابات منذ ارتدائه القميص الأحمر، كانت الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

أما الإصابة الثانية فكانت فى 29 يناير 2022 وتعرض وقتها لمزق فى العضلة الأمامية وغاب عن الملاعب شهرين، بينما كانت الإصابة الثالثة التى أعلن عنها الأهلى بالأمس، وهى نفس الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

وتضاءلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع العاب النادى الأهلى، مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التى تطارد اللاعب، وكان آخرها مزق العضلة الأمامية وهى الإصابة الثالثة منذ ارتداء بيرسى تاو للقميص الأحمر بداية هذا الموسم.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء فضلا عن كثرة إصاباته.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها بيرسي تاو لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لمزق في العضلة ‏الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى شهر.‏

ووصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 26 مباراة بجميع المسابقات، فيما صنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

ويلعب تاو 27 عامًا فى مركزى المهاجم وصانع الألعاب، وسبق له اللعب في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الاهلى السابق فى الفترة من 2013 إلى 2018.

واشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم استعدادًا ‏لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في ربع ‏نهائي كأس مصر، وطلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التي كشفت عن تعرضه ‏لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.‏