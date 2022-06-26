شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي يقود الجبهة اليمني للزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض خلال المباراة المقبلة للزمالك والتى تجمعه بسيراميكا، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان المثلوثي قد شارك فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت أمس، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي.

وخاض المثلوثي التدريبات الجماعية برفقة زملائه، ليصبح لائقاً من الناحية الطبية للعودة لمباريات الفريق الفترة المقبلة، ووضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، برنامجا بدنيا خاصا للمثلوثي تحت قيادة أندريا فيليب مدرب الأحمال بالفريق لتجهيزه بالشكل الأنسب في الفترة الحالية.

فيما حرص فيريرا على عقد جلسة خاصة مع محمد عبدالغني مدافع الفريق، وطالب المدرب الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بعدم التعجل فى عودة محمد عبدالغني للتدريبات إلا بعد تماثله للشفاء بنسبة 100%؜.

وأدى عبدالغني تدريبات تأهيلية برفقة أحمد فتوح وحازم إمام لاعبي الزمالك تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.