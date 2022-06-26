شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يواصل تدريباته البدنية فى صالة الجيم بالمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد النني، لاعب نادى أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم بنادى المقاولون العرب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، ويعمل النني على استغلال فترة إجازته بمصر فى زيادة لياقته البدنية.

وكشف مصدر بنادي المقاولون العرب، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، كواليس جلسة محمد النني مع الجهاز الفنى للمقاولون والعاملين بالنادى، واستعاد الننى ذكريات تصعيده للفريق الأول وخوضه المباراة الأولى مع الفريق قبل مسيرته الاحترافية، خاصة أن محمد عودة مدرب المقاولون الحالي راهن وقتها على النني قائلاً، "هيبقى أحسن لاعب فى مصر"، وأعرب النني عن امتنانه للجهاز الفني للمقاولون وقتها فى منحه الفرصة لإثبات ذاته فى مباراة حرس الحدود ليستمر بعدها فى المشاركة بشكل أساسى قبل أن يخوض رحلته الاحترافية.

وأبدى نجم نادي أرسنال والفراعنة سعادته البالغة بصورته بجوار صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والتى وضعها المقاولون على واجهة فندق إقامة اللاعبين بمقر النادى، والتقط الننى الصور التذكارية مع محمد عودة والجهاز المعاون بالفريق، متمنياً التوفيق لناديه السابق فى مسابقة الدورى، مؤكدا أنه يتابع المباريات إذا ما سمحت ظروف التدريبات والمباريات.

وحرص محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، على زيارة نادي المقاولون العرب الذي شهد بداية انطلاقة اللاعب، وذلك على هامش تواجده في مصر لقضاء إجازته، حيث خاض النني بعض التدريبات البدنية في النادي للحفاظ على لياقته قبل العودة إلى فريقه.