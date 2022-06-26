شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن قرعة الكأس: "لو هنعترض على كل شىء نبطل كرة أحسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادى، عن رأيه فى قرعة كأس مصر التى أقيمت أمس، وأسفرت عن وقوع فريقه فى مواجهة الجونة بدور الـ16، على أن يواجه الفريق المتأهل من تلك المباراة الفائز من لقاء الأهلي والمقاصة فى ربع النهائي.

وكان النادي الاسماعيلي قد هدد بالانسحاب من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري، بعد وقوعه فى مواجهة مع نادي الزمالك بدور الـ 16، وذلك اعتراضاً على القرعة.

وقال محمد عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "المناخ الحالى أصبح غير صحى لممارسة كرة القدم، وحزين على حال الكرة المصرية وما وصلنا إليه، الاعتراضات أصبحت كثيرة وعلى كل أمر".

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، "لو كرة القدم ستدار بهذا الشكل يبقى نبطلها أحسن"، هذا المناخ لن يكون مفيداً للمنتخب الوطني، وسيؤثر سلباً على الكرة المصرية، كيف تقام منافسة وسط اعتراضات من الأندية على كل قرار.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2021-2022 عن وقوع النادي الأهلي فى مواجهة مصر المقاصة، حيث يدافع المارد الأحمر عن اللقب الذى يحمله عن آخر نسخة كأس أقيمت بالموسم قبل الماضى.

وفى حال تأهل النادي الأهلي للأدوار النهائية بداية من ربع النهائي، فمن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفائز من المقاولون العرب والجونة، وحال تأهله لنصف النهائي سيكون على موعد مع الفائز من مباريات:

طلائع الجيش ومنتخب السويس

سموحة وكفر الشيخ

بحيث يواجه الفريق المتأهل من تلك الفرق الأربعة النادي الأهلي فى الدور نصف النهائي.