شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الفوز على بيراميدز فى كأس مصر قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره بيراميدز فى كأس مصر فى مباراة تحظى بأهمية كُبرى فى الشارع الكروي المصرى لعدة اعتبارات، فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهات الفريقين، فالأهلي هو البطل الأكثر تتويجاً بالدوري وكأس مصر، أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقان مجموعة من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية حالياً.

خرج الأهلى من كأس مصر مرتين أمام بيراميدز، الأولى موسم 2017-2018 بالخسارة بهدف دون رد سجله عمر كمال فى دور الثمانية، أما الثانية فكانت موسم 2020 بعد الخسارة بهدف دون رد سجله إيريك تراورى فى دور الـ 16.

الأهلى هو حامل لقب كأس مصر، حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وعادل لطلائع الجيش ناصر منسي فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثاني، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف، ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلي.

وهذا التتويج هو الـ37 للأهلي في تاريخ كأس مصر، فيما لم يستطع طلائع الجيش التتويج بأول ألقابه ، وبهذا التتويج وقتها، جمع الأهلي "الثلاثية" في موسم واحد، بعد تتويجه في وقت سابق بلقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.