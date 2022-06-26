شكرا لقرائتكم خبر عن "هيبقى أحسن لاعب فى مصر".. الننى يستعيد ذكريات تصعيده للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، ذكريات تصعيده للفريق الأول بنادي المقاولون العرب، عندما كان حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق، ومحمد عودة مدرب الفريق الحالى مدرباً عاماً للمقاولون.

وكشف مصدر بنادي المقاولون العرب، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، كواليس جلسة محمد النني مع الجهاز الفنى للمقاولون والعاملين بالنادى، واستعاد النني ذكريات تصعيده للفريق الأول وخوضه المباراة الأولى مع الفريق قبل مسيرته الاحترافية، خاصة أن محمد عودة مدرب المقاولون الحالي راهن وقتها على النني قائلاً، "هيبقى أحسن لاعب فى مصر"، وأعرب النني عن امتنانه للجهاز الفني للمقاولون وقتها فى منحه الفرصة لإثبات ذاته فى مباراة حرس الحدود ليستمر بعدها فى المشاركة بشكل أساسى قبل أن يخوض رحلته الاحترافية.

وأبدى نجم نادي أرسنال والفراعنة سعادته البالغة بصورته بجوار صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والتى وضعها المقاولون على واجهة فندق إقامة اللاعبين بمقر النادى، والتقط الننى الصور التذكارية مع محمد عودة والجهاز المعاون بالفريق، متمنياً التوفيق لناديه السابق فى مسابقة الدورى، مؤكدا أنه يتابع المباريات إذا ما سمحت ظروف التدريبات والمباريات.

وحرص محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، على زيارة نادي المقاولون العرب الذي شهد بداية انطلاقة اللاعب، وذلك على هامش تواجده في مصر لقضاء إجازته، حيث خاض النني بعض التدريبات البدنية في النادي للحفاظ على لياقته قبل العودة إلى فريقه.